Vide grenier d’Entressen Istres Istres Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Istres

Vide grenier d’Entressen Istres, 15 mai 2022, Istres. Vide grenier d’Entressen Place Louis Blagiaire Centre ville Entressen Istres

2022-05-15 – 2022-05-15 Place Louis Blagiaire Centre ville Entressen

Istres Bouches-du-Rhône Cette association et une association caritative qui s’occupe en particulier du TELETHON. Vide grenier de l’association Carithon à Entressen carithon13118@gmail.com +33 6 86 83 78 98 Cette association et une association caritative qui s’occupe en particulier du TELETHON. Place Louis Blagiaire Centre ville Entressen Istres

