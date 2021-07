Tanus Tanus Tanus, Tarn Vide grenier de TDL Tanus Tanus Catégories d’évènement: Tanus

Tarn

Vide grenier de TDL Tanus, 11 juillet 2021-11 juillet 2021, Tanus. Vide grenier de TDL 2021-07-11 07:00:00 – 2021-07-11 18:00:00

Tanus Tarn L’association Tanus Découverte et Loisirs propose un vide-greniers. magali-blaise@hotmail.fr +33 6 64 45 07 12 dernière mise à jour : 2021-06-23 par

Détails Catégories d’évènement: Tanus, Tarn Étiquettes évènement : Autres Lieu Tanus Adresse Ville Tanus lieuville 44.10261#2.31726