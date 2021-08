Sainte-Foy-de-Peyrolières Stade Haute-Garonne, Sainte-Foy-de-Peyrolières Vide-grenier de Ste-Foy-de-Peyrolières Stade Sainte-Foy-de-Peyrolières Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Sainte-Foy-de-Peyrolières

Vide-grenier de Ste-Foy-de-Peyrolières Stade, 5 septembre 2021, Sainte-Foy-de-Peyrolières. Vide-grenier de Ste-Foy-de-Peyrolières

Stade, le dimanche 5 septembre à 09:00

Les Fidésiades en Savès organisent un vide grenier à Ste-Foy-de-Peyrolières le dimanche 5 septembre de 9h à 18h au stade. Buvette-restaurayion sur place. 13€ les 5 mètres avec voiture. Manifestation organisée selon le protocole sanitaire en cours.

13€ les 5 mètres (avec voiture)

Organisé par les Fidésiades en Savès. Stade Sainte-Foy de Peyrolières Sainte-Foy-de-Peyrolières Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-05T09:00:00 2021-09-05T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Sainte-Foy-de-Peyrolières Autres Lieu Stade Adresse Sainte-Foy de Peyrolières Ville Sainte-Foy-de-Peyrolières lieuville Stade Sainte-Foy-de-Peyrolières