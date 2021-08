Sainte-Foy-de-Peyrolières Centre ville Haute-Garonne, Sainte-Foy-de-Peyrolières Vide grenier de Ste-Foy-de-Peyrolières Centre ville Sainte-Foy-de-Peyrolières Catégories d’évènement: Haute-Garonne

• De 100 à 200 exposants • Organisé par l’association AFPEL (Association des parents d’élèves), le vide grenier se déroulera durant la fête locale en plein centre du village. Restauration et buvette sur place. Accès gratuit pour toutes et tous Horaires d’accueil : 08h30 à 18h30 • Prix visiteur : Entrée gratuite Inscription OBLIGATOIRE avec bulletin d’inscription, copie carte d’identité et chèque . Bulletin d’inscription à demander par email . Date limite d’inscription : 08 septembre 2021 Horaires d’accueil des exposants : 07h à 08h30 Buvette et restauration sur place .

