Vide grenier de Saint-Germain Millau Millau, 4 septembre 2022, MillauMillau.

Vide grenier de Saint-Germain Place de l’Eglise Association Familles Rurales Millau Millau

2022-09-04 – 2022-09-04 Place de l’Eglise Association Familles Rurales

Millau 12100 12100 Millau

Restauration et buvette sur place, 150 exposants

.

Petit-déjeuner aux tripoux ou tête de veau (8 €).

Cuisson et vente de pain cuit dans le four communal.

Inscription par téléphone.

1,60 € le mètre linéaire.

Venez chiner au vide grenier de Saint-Germain à Millau !

Restauration et buvette sur place, 150 exposants

.

Petit-déjeuner aux tripoux ou tête de veau (8 €).

Cuisson et vente de pain cuit dans le four communal.

Inscription par téléphone.

1,60 € le mètre linéaire.

Place de l’Eglise Association Familles Rurales Millau Millau

dernière mise à jour : 2022-03-24 par