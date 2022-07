Vide-Grenier de Saint-Brice-en-Coglès Maen Roch Maen Roch Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Vide-Grenier de Saint-Brice-en-Coglès

Saint Brice en Coglès Maen Roch

2022-09-18 08:00:00 – 2022-09-18 18:00:00

Saint Brice en Coglès Maen Roch Ille-et-Vilaine Bureau d’information touristique – Maen Roch

2022-09-18 08:00:00 – 2022-09-18 18:00:00 Maen Roch

Grand vide-grenier d'environ 600 exposants. Pour les exposants, participation uniquement sur réservation (date d'inscription : à partir du 15 août). Accueil des exposants le matin de 5h à 7h30. Restauration réservée à l'organisation. +33 7 50 44 19 34 http://www.g-a-b.fr/formulaire

