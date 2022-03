VIDE GRENIER DE SAINT-AMÉ Saint-Amé Saint-Amé Catégories d’évènement: Saint-Amé

Vosges

VIDE GRENIER DE SAINT-AMÉ Saint-Amé

2022-05-15 06:00:00 06:00:00 – 2022-05-15 18:00:00 18:00:00

2022-05-15 06:00:00 06:00:00 – 2022-05-15 18:00:00 18:00:00

Saint-Amé Vosges

Les bénévoles de l'Amicale Scolaire de Saint-Amé organisent leur 23éme vide-grenier (+ de 200 exposants).

Le 15 Mai 2022 de 6h00 à 18h00. Soucieux de contenter les vendeurs et de faciliter la circulation, nous avons repensé la taille des emplacements et nous vous proposons 2 formats différents:

– 5m x 3m avec voiture à l’arrière de l’emplacement : 12€

– 10m x 3m avec voiture sur l’emplacement : 18€

Inscription obligatoire. Pour tous renseignements Tél: 07.82.03.06.83

as.saintame@gmail.com +33 7 82 03 06 83

Saint-Amé

dernière mise à jour : 2022-03-09

Saint-Amé Vosges