Domagné Ille-et-Vilaine Domagné Le comité des fêtes de Rimou vous invite à son vide-grenier.

Entrée gratuite.

A partir de 6h30 pour les exposants, installés au fur et à mesure de leurs arrivées.

Tarif exposant : 1 € le mètre sans réservation (pour les particuliers).

Buvette et restauration sur place.

Manège.

