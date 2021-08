Rieumes Allées Libération Haute-Garonne, Rieumes Vide grenier de Rieumes Allées Libération Rieumes Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Allées Libération, le dimanche 12 septembre à 08:00

L’Amicale Sportive Bouliste Rieumoise est l’organisatrice du vide- greniers qui se tiendra dans le village de Rieumes le Dimanche 12 Septembre 2021 de 08h00 à 19h00. L’accueil des exposants débutera à 06 heures et se terminera à 08 heures.

15€ les 5 mètres particuliers / 25€ les 5 mètres professionnels

Organisé par l'Amicale Sportive Bouliste Rieumoise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-12T08:00:00 2021-09-12T18:00:00

