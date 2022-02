Vide-Grenier de Puygouzon Salle des fêtes de Puygouzon Puygouzon Catégories d’évènement: Puygouzon

Le Rotary club d’Albi Lapérouse organise son traditionnel vide grenier dans la salle des fêtes de Puygouzon le dimanche 3 avril au profit de « Magichien ». Il s’agit d’une association qui s’occupe de l’éducation et de l’entretien de chiens « thérapeutes » intervenant auprès d’enfants en difficultés psychiques. Les bénéfices collectés ce dimanche grâce à la location des stands et aux bénéfices de la buvette contribueront aux frais de vétérinaire ou de formation nécessaires durant l’année. Le Rotary club Lapérouse s’implique depuis plusieurs années dans cette action et vous propose donc de réserver votre stand au prix de 12 euros pour une table d’1,80 m et une chaise. Buvette et restauration sur place

Location d’un emplacement en salle chauffée : 12 euros ; en extérieur 3 euros l’emplacement

Le Rotary club d'Albi Lapérouse organise son traditionnel vide grenier dans la salle des fêtes de Puygouzon le dimanche 3 avril au profit de « Magichien ».

2022-04-03T07:00:00 2022-04-03T17:00:00

