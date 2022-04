VIDE-GRENIER DE PRINTEMPS Mondorff Mondorff Catégories d’évènement: Mondorff

VIDE-GRENIER DE PRINTEMPS
Parking du foyer de l'Altbach 15 rue de Paris Mondorff

2022-05-22 09:00:00 09:00:00 – 2022-05-22 18:00:00 18:00:00
Parking du foyer de l'Altbach 15 rue de Paris

L'APE de Mondorff organise un vide-greniers de printemps ! L'occasion pour chacun de faire le tri, de trouver des merveilles, de partager un repas grâce au snacking sur place et surtout de contribuer aux projets pédagogiques de l'école élémentaire de Mondorff. Informations complémentaires et inscriptions par email. apedemondorff@gmail.com https://www.facebook.com/ape.mondorff

