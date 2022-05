Vide Grenier de Printemps La Ferté-Saint-Aubin La Ferté-Saint-Aubin Catégories d’évènement: La Ferté-Saint-Aubin

Loiret

Vide Grenier de Printemps La Ferté-Saint-Aubin, 19 juin 2022, La Ferté-Saint-Aubin. Vide Grenier de Printemps La Ferté-Saint-Aubin

2022-06-19 – 2022-06-19

La Ferté-Saint-Aubin Loiret La Ferté-Saint-Aubin Les Amis de la Fête de La Ferté-Saint-Aubin organise le 19 Juin 2022 un Vide Grenier de Printemps aux bords du Cosson!

Restauration sur le site de l’événement.

Venez nombreux à ce vide grenier printanier!

Pour ceux qui souhaite s’inscrire vous le pouvez faire par téléphone. Le prix au mètre linéaire est de 2,50€ (4 mètres minimum). Les Amis de la Fête de La Ferté-Saint-Aubin organise le 19 Juin 2022 un Vide Grenier de Printemps aux bords du Cosson!

Restauration sur le site de l’événement.

Venez nombreux à ce vide grenier printanier!

Inscription par téléphone. Prix au mètre linéaire : 2,50€ (4m minimum) +33 6 86 24 68 30 Les Amis de la Fête de La Ferté-Saint-Aubin organise le 19 Juin 2022 un Vide Grenier de Printemps aux bords du Cosson!

Restauration sur le site de l’événement.

Venez nombreux à ce vide grenier printanier!

Pour ceux qui souhaite s’inscrire vous le pouvez faire par téléphone. Le prix au mètre linéaire est de 2,50€ (4 mètres minimum). Les Amis de la Fête

La Ferté-Saint-Aubin

dernière mise à jour : 2022-05-12 par OT LA FERTE-SAINT-AUBIN

Détails Catégories d’évènement: La Ferté-Saint-Aubin, Loiret Autres Lieu La Ferté-Saint-Aubin Adresse Ville La Ferté-Saint-Aubin lieuville La Ferté-Saint-Aubin Departement Loiret

La Ferté-Saint-Aubin La Ferté-Saint-Aubin Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-ferte-saint-aubin/

Vide Grenier de Printemps La Ferté-Saint-Aubin 2022-06-19 was last modified: by Vide Grenier de Printemps La Ferté-Saint-Aubin La Ferté-Saint-Aubin 19 juin 2022 La Ferté-Saint-Aubin Loiret

La Ferté-Saint-Aubin Loiret