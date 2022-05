VIDE GRENIER DE PRINTEMPS Frontignan Frontignan Catégories d’évènement: Frontignan

Frontignan Hérault Organisé par l’EVS Albert-Calmette, ce vide-grenier de printemps mettra à votre disposition une buvette et une petite restauration sur place.

