Vide grenier de printemps Beaussais-sur-Mer Beaussais-sur-Mer Catégories d’évènement: Beaussais-sur-Mer

Côtes-d'Armor

Vide grenier de printemps Beaussais-sur-Mer, 1 mai 2022, Beaussais-sur-Mer. Vide grenier de printemps Salle des sports Ploubalay Rue du Chaffaud Beaussais-sur-Mer

2022-05-01 08:00:00 – 2022-05-01 17:30:00 Salle des sports Ploubalay Rue du Chaffaud

Beaussais-sur-Mer Côtes d’Armor Cette année nous organisons de nouveau notre vide grenier et vous êtes les bienvenus. Dimanche 1er mai 2022 – De 8h à 17h30 – Salle des sports Ploubalay armarano30@live.fr Cette année nous organisons de nouveau notre vide grenier et vous êtes les bienvenus. Dimanche 1er mai 2022 – De 8h à 17h30 – Salle des sports Ploubalay Salle des sports Ploubalay Rue du Chaffaud Beaussais-sur-Mer

dernière mise à jour : 2022-01-25 par

Détails Catégories d’évènement: Beaussais-sur-Mer, Côtes-d'Armor Autres Lieu Beaussais-sur-Mer Adresse Salle des sports Ploubalay Rue du Chaffaud Ville Beaussais-sur-Mer lieuville Salle des sports Ploubalay Rue du Chaffaud Beaussais-sur-Mer Departement Côtes d'Armor

Beaussais-sur-Mer Beaussais-sur-Mer Côtes d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/beaussais-sur-mer/

Vide grenier de printemps Beaussais-sur-Mer 2022-05-01 was last modified: by Vide grenier de printemps Beaussais-sur-Mer Beaussais-sur-Mer 1 mai 2022 Beaussais-sur-Mer Côtes-d’Armor

Beaussais-sur-Mer Côtes d'Armor