Bouches-du-Rhône

Vide Grenier de Printemps, 18 mars 2023, Barbentane

2023-03-18 08:00:00 – 2023-03-18 17:00:00

Bouches-du-Rhone Barbentane En parallèle de la journée portes-ouvertes de la MFR de Barbentane, un vide grenier est organisé dans les espaces verts ouverts à 35 exposants.



Venez vendre vos objets que vous n’utilisez plus ou venez flâner entre les stands, tous les bénéfices seront reversés à la soirée de fin d’année des élèves.



Buvette et petite restauration sur place. Vide grenier de la MFR de Barbentane. +33 4 90 95 50 04 http://www.mfr-barbentane.com/?fbclid=IwAR3sqPKR3sC2DDO-CQkS0b9fkwwPHMMKPkzWJkVwFnN8DZamiz1dG4P_1c4 Barbentane

