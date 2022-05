Vide grenier de printemps Asques Asques Catégories d’évènement: Asques

Gironde

Vide grenier de printemps Asques, 22 mai 2022, Asques. Vide grenier de printemps Château Couffins 2705 Route de Cubzac Asques

2022-05-22 – 2022-05-22 Château Couffins 2705 Route de Cubzac

Asques Gironde Asques EUR Premier vide grenier du printemps au Château Couffins

Si vous avez envie de faire de la place dans vos greniers ou encore de renouveler votre dressing et votre décoration, vous aurez de quoi trouver des pépites.

Vous pourrez aussi découvrir la propriété et profiter d’un cadre exceptionnel ✨

Particuliers, créateurs locaux, n’hésitez pas à réserver votre stand, l’emplacement est GRATUIT.

Pour parfaire le tableau de cet événement, des animations embelliront cette journée ;

Un marché de créateurs,

Une tombola organisée par nos soins,

La présence d’un photobooth d’antan ,

Un espace relaxation/massage animé par une thérapeute ,

Vous pourrez aussi admirer une animation équestre ,

Déguster le merveilleux vin du château Haut Guiraud

Côté restauration nous retrouverons deux food trucks

Le tout rythmé par la prestation d’un DJ.

Château Couffins 2705 Route de Cubzac Asques

dernière mise à jour : 2022-05-05 par

