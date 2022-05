Vide grenier de printemps à Carro

2022-05-26 08:00:00 08:00:00 – 2022-05-26 De bonnes affaires dans une ambiance agréable le long du port de Carro, l’occasion de faire une belle balade.

Dans une ambiance conviviale propre aux fêtes de Carro, les habitants sont invités à sortir de leurs réserves les “vieux trucs” dans lesquels certains trouveront un petit trésor.



Infos pratiques exposants.

Renseignements auprès d’Armand au 06 52 77 10 56.

Vous munir de :

Photocopie de votre pièce d’identité (aucune photocopie ne sera réalisée sur place).

Règlement : 12€ par inscription / 6€ si adhérent du Comité des Fêtes.

Attention, la personne doit être présente lors de l’inscription (la fiche d’inscription doit être signée par le participant). Il est impossible de réserver deux emplacements par personne.

Pas d’inscription par téléphonne ou email.

Les inscriptions sont réalisées sur le principe du “premier arrivé”, dans la limite des places disponibles. Les 120 exposants sortiront de leur grenier les merveilles qui ont accompagnées leur vie mais dont ils veulent se séparer.

Les inscriptions sont réalisées sur le principe du "premier arrivé", dans la limite des places disponibles.

