Mesquer Camping Beaupré,route de kervarin 44420 Mesquer Loire-Atlantique, Mesquer Vide Grenier de particulier à particulier Camping Beaupré,route de kervarin 44420 Mesquer Mesquer Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Mesquer

Vide Grenier de particulier à particulier Camping Beaupré,route de kervarin 44420 Mesquer, 19 septembre 2021-19 septembre 2021, Mesquer. Vide Grenier de particulier à particulier

Camping Beaupré, route de kervarin 44420 Mesquer, le dimanche 19 septembre à 09:00

Vide Greniers

Tout matériel d’occasion.

Tarif emplacement 14€. Sur inscripition au camping.

Bar et restauration sur place.

En partenariat avec l’association les bouchons de l’avenir qui oeuvre en faveur des personnes handicapées (stand de l’association auquel rapporter bouchons plastiques et liège). Vide Greniers Tout matériel d’occasion. Tarif emplacement 14€. Sur inscripition au camping. Bar et restauration sur place. En partenariat avec l’association les bouchons de l’avenir qui oeuvre… Camping Beaupré,route de kervarin 44420 Mesquer Camping Beaupré, route de kervarin 44420 Mesquer Mesquer Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T09:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Mesquer Autres Lieu Camping Beaupré,route de kervarin 44420 Mesquer Adresse Camping Beaupré, route de kervarin 44420 Mesquer Ville Mesquer