Parking de la salle polyvalente de Pannes, le dimanche 3 juillet à 05:00

Informations visiteurs : Horaires visiteurs : 05h00 à 17h30 Entrée Gratuite Exposants : De 100 à 200 – Restauration, buvette sur place (tables sous abri) – Toilettes Informations exposants Type d’exposants :Particuliers Horaires exposants :05h00 à 17h30 – Vide grenier pour particuliers sans réservation à l’avance – Restauration, buvette sur place (tables sous abri) – Toilettes – Tarif : 2€50 / m (le véhicule peut resté près du stand) Vide Grenier de Pannes Parking de la salle polyvalente de Pannes 410 Rue Marcel Donette, Pannes Pannes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-07-03T05:00:00 2022-07-03T17:30:00

Lieu Parking de la salle polyvalente de Pannes Adresse 410 Rue Marcel Donette, Pannes Ville Pannes

