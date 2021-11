Ganges Ganges Ganges, Hérault VIDE-GRENIER DE NOEL Ganges Ganges Catégories d’évènement: Ganges

Hérault

VIDE-GRENIER DE NOEL Ganges, 18 décembre 2021, Ganges.

2021-12-18 08:00:00 08:00:00 – 2021-12-18 18:00:00 18:00:00

Ganges Hérault Ganges Le samedi 18 décembre prochain, petits et grands sont invités à démarrer les festivités de fin d ‘années avec le vide-grenier de Noël de Ganges. Buvette et Restauration sur place. Au programme :

– A 8h : ouverture des portes.

– 11h30 : apéritif en musique avec la Pena Fanfarons.

– 14h : maquilleuse, sculpteurs de ballons et autres animations.

– 15h : spectacle de la Compagnie L’Effet tchatche « Tirés à quatre épingles ».

– 17h : Chorale Les Bonbecs. Mais pleins d’autres surprises vous attendent également : présence du Père Noël, patinoire… Le samedi 18 décembre prochain, petits et grands sont invités à démarrer les festivités de fin d ‘années avec le vide-grenier de Noël de Ganges. Buvette et Restauration sur place.

