Vide grenier de Noël

Vide grenier de Noël, 3 décembre 2022, . Vide grenier de Noël



2022-12-03 – 2022-12-03 Vous pourrez y trouver des jouets et des vêtements pour enfants, des articles de puériculture, des décorations de Noël.



Entrée libre.



Au profit de la coopérative scolaire de l’école élémentaire A Rimbaud.



Snack et buvette sur place



Info et réservation de stand sur HelloAsso PEF – rimbaudpef@gmail.com Un vide grenier organisé par l’association des parents d’élèves de l’école Arthur Rimbaud et au profit de la coopérative scolaire. PEF Arthur Rimbaud dernière mise à jour : 2022-11-21 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville