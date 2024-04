Vide grenier de Mayac Mayac, dimanche 23 juin 2024.

Vide grenier de Mayac Mayac Dordogne

Le long de la rivière et sous les platanes centenaires du parc du château. Environ 250 exposants.

A partir de 12h30, concert Lua Nova (bossa nova et samba).

Expositions animations, buvette, barbecue, sandwiches, frites, pâtisseries.

Exposition de peintures dans les caves voûtées du château, et de patchwork et dentelle dans l’église du XIIe.

Animations volley, trampoline, ping-pong…

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-23 09:00:00

fin : 2024-06-23

Parc du Château

Mayac 24420 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

