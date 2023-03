Vide grenier de Mayac, 25 juin 2023, Mayac .

Vide grenier de Mayac

Parc du Château Mayac Dordogne

2023-06-25 – 2023-06-25

Mayac

Dordogne

Le long de la rivière et sous les platanes centenaires du parc du château. Environ 250 exposants.

Exposition de peintures dans les caves voûtées du château, et de patchwork et dentelle dans l’église du XIIe.

Animations : volley, trampoline, ping-pong…

Et bien sur : buvette, barbecue, sandwiches, frites, pâtisseries.

+33 6 42 58 66 15 Entente Mayacoise

Naturellement Périgord

Mayac

