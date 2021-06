Mauran Village Haute-Garonne, Mauran Vide grenier de Mauran Village Mauran Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Mauran

Vide grenier de Mauran Village, 12 juin 2021-12 juin 2021, Mauran. Vide grenier de Mauran

Village, le samedi 12 juin à 07:00

Programme de la journée : 7h : installation des exposants 12h : vente de sandwiches, saucisse grillée-frites, buvette salle des fêtes 17h : clôture Pendant la manifestation, les gestes barrièresrèglementaires et le port du masque seront imposés. Place de la Mairie, Halle et salle des fêtes Village Mauran Mauran Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-12T07:00:00 2021-06-12T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Mauran Étiquettes évènement : Autres Lieu Village Adresse Mauran Ville Mauran lieuville Village Mauran