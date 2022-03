Vide grenier de l’USR FOOT Place du siège Rabastens-de-Bigorre Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Rabastens-de-Bigorre

Vide grenier de l’USR FOOT Place du siège, 3 avril 2022, Rabastens-de-Bigorre. Vide grenier de l’USR FOOT

Place du siège, le dimanche 3 avril à 06:00

Vide grenier de l’USR FOOT ————————– 3€M/L Buvette et restauration sur place. —————————————— Réservations au 0676939489 ————————–

3€ml

Vente d’objets d’occasion Place du siège Place du siège Rabastens de bigorre Rabastens-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-03T06:00:00 2022-04-03T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées, Rabastens-de-Bigorre Autres Lieu Place du siège Adresse Place du siège Rabastens de bigorre Ville Rabastens-de-Bigorre lieuville Place du siège Rabastens-de-Bigorre Departement Hautes-Pyrénées

Place du siège Rabastens-de-Bigorre Hautes-Pyrénées https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rabastens-de-bigorre/

Vide grenier de l’USR FOOT Place du siège 2022-04-03 was last modified: by Vide grenier de l’USR FOOT Place du siège Place du siège 3 avril 2022 Place du siège Rabastens-de-Bigorre Rabastens-de-Bigorre

Rabastens-de-Bigorre Hautes-Pyrénées