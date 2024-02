Vide grenier de l’hiver Biganos, samedi 2 mars 2024.

Vide grenier de l’hiver Biganos Gironde

Le samedi 2 et le dimanche 3 mars, de 9h à 18h, dans la salle située 176, avenue de la côte d’argent, et en extérieur, aura lieu un vide greniers.

Venez et chinez

Buvette, restauration, toilettes (avec participation)

Ne pas se garer devant le laboratoire le samedi matin, et éviter le parking du restaurant aux heures de repas. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-02 09:00:00

fin : 2024-03-03 18:00:00

176 Avenue de la Côte d’Argent

Biganos 33380 Gironde Nouvelle-Aquitaine

L’événement Vide grenier de l’hiver Biganos a été mis à jour le 2024-01-30 par OT Coeur Bassin