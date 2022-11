Vide-grenier de l’école Théodore Botrel Loyat Loyat Catégories d’évènement: Loyat

Morbihan Loyat L’école Théodore Botrel de Loyat organise un grand vide-grenier. C’est le moment de venir chiner de bonnes affaires. 100 exposants sont attendus. L’entrée est à 1€ au profit des projets de l’école (gratuit pour les – de 16 ans). Déballage à partir de 6h30.

Buvette et restauration sur place. videgrenierladtb@gmail.com +33 6 95 00 54 73 Loyat

