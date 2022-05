Vide grenier de l’école privée Bon Pasteur à Sévérac-le-Château

Vide grenier de l’école privée Bon Pasteur à Sévérac-le-Château, 25 juin 2022, . Vide grenier de l’école privée Bon Pasteur à Sévérac-le-Château

2022-06-25 – 2022-06-25 Vide de grenier de 10h à 17h dans la cour de l’école Bon Pasteur.

Ouvert à tous. Possibilités de réserver un emplacement. Frites / saucisses et boissons sur place. Vide-grenier Vide de grenier de 10h à 17h dans la cour de l’école Bon Pasteur.

dernière mise à jour : 2022-04-15 par

