Vide grenier de l’école Meilhan Meilhan Catégories d’évènement: Landes

Meilhan

Vide grenier de l’école Meilhan, 27 mars 2022, Meilhan. Vide grenier de l’école Salle des sports 215 Rue Felix Robert Meilhan

2022-03-27 09:00:00 – 2022-03-27 17:30:00 Salle des sports 215 Rue Felix Robert

Meilhan Landes Meilhan 3 EUR Venez profiter du vide grenier de l’école de Meilhan. Que vous soyez exposant, acheteur ou simplement pour regarder, vous serez le bienvenu. Restauration et buvette sur place suivant les autorisations sanitaires du moment. Venez profiter du vide grenier de l’école de Meilhan. Que vous soyez exposant, acheteur ou simplement pour regarder, vous serez le bienvenu. Restauration et buvette sur place suivant les autorisations sanitaires du moment. +33 6 17 49 01 20 Venez profiter du vide grenier de l’école de Meilhan. Que vous soyez exposant, acheteur ou simplement pour regarder, vous serez le bienvenu. Restauration et buvette sur place suivant les autorisations sanitaires du moment. pixabay

Salle des sports 215 Rue Felix Robert Meilhan

dernière mise à jour : 2022-02-15 par

Détails Catégories d’évènement: Landes, Meilhan Autres Lieu Meilhan Adresse Salle des sports 215 Rue Felix Robert Ville Meilhan lieuville Salle des sports 215 Rue Felix Robert Meilhan Departement Landes

Meilhan Meilhan Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/meilhan/

Vide grenier de l’école Meilhan 2022-03-27 was last modified: by Vide grenier de l’école Meilhan Meilhan 27 mars 2022 Landes Meilhan

Meilhan Landes