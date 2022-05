Vide-grenier de l’école Jeanne d’Arc Loyat Loyat Catégories d’évènement: Loyat

Morbihan

Vide-grenier de l’école Jeanne d’Arc Loyat, 8 mai 2022, Loyat. Vide-grenier de l’école Jeanne d’Arc Loyat

2022-05-08 – 2022-05-08

Loyat Morbihan Loyat L’école Sainte-Jeanne d’Arc de Loyat organise un grand vide-grenier. C’est le moment de venir chiner de bonnes affaires. 150 exposants maximum. Entrée payante +33 7 56 94 10 74 L’école Sainte-Jeanne d’Arc de Loyat organise un grand vide-grenier. C’est le moment de venir chiner de bonnes affaires. 150 exposants maximum. Entrée payante Loyat

dernière mise à jour : 2022-04-28 par

Détails Catégories d’évènement: Loyat, Morbihan Autres Lieu Loyat Adresse Ville Loyat lieuville Loyat Departement Morbihan

Loyat Loyat Morbihan https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/loyat/

Vide-grenier de l’école Jeanne d’Arc Loyat 2022-05-08 was last modified: by Vide-grenier de l’école Jeanne d’Arc Loyat Loyat 8 mai 2022 Loyat morbihan

Loyat Morbihan