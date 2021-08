Dinan Dinan Côtes-d'Armor, Dinan Vide Grenier de l’école Diwan de Dinan Dinan Dinan Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Dinan

Vide Grenier de l’école Diwan de Dinan Dinan, 19 septembre 2021, Dinan. Vide Grenier de l’école Diwan de Dinan 2021-09-19 07:00:00 – 2021-09-19 18:00:00

Dinan Côtes d’Armor Dinan Venez participer au vide grenier que l’association Kuzul de l’école Diwan de Dinan organise chaque année sur la promenade des Petits Fossés.

3 euros/ m linéaire. Infos et réservations: videgrenierdiwan@yahoo.fr

