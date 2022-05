VIDE GRENIER DE L’ÉCOLE Aventignan Aventignan Catégories d’évènement: Aventignan

Aventignan Hautes-Pyrénées Aventignan Vente d’objets d’occasion et tombola. Buvette et restauration sur place.

Formule à 6€ le midi : sandwich saucisse + frites maison + dessert + 1 boisson (à réserver).

Tombola , buvette, gâteaux Salle chauffée. Tarifs :

– Intérieur : 3€ la table (1.20m).

– Extérieur : 2€ le mètre. Uniquement sur inscriptions.

Organisé par l’association des parents d’élèves. lespetitesmainsdaventignan@gmail.com +33 7 89 02 76 42 à la salle des fêtes AVENTIGNAN Aventignan

