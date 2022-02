Vide grenier de Lavalade Lavalade Lavalade Catégories d’évènement: Dordogne

2022-05-01 08:00:00 – 2022-05-01 18:00:00

Lavalade Dordogne Lavalade Organisé par le comité des fêtes. Rendez-vous à partir de 6h pour les exposants.

Inscription : 2.50 € le mètre linéaire, 10 € les 5 mètres.

Gel hydroalcoolique et masques obligatoires.

Pas de restauration et de buvette. @pixabay

