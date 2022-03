Vide grenier de l’association Matéo Martigues, 27 mars 2022, Martigues.

Vide grenier de l’association Matéo Port de Carro Place Joseph Fasciola Martigues

2022-03-27 05:00:00 05:00:00 – 2022-03-27 17:30:00 17:30:00 Port de Carro Place Joseph Fasciola

Martigues Bouches-du-Rhône

Au profit de l’association Matéo : restons positifs face aux lymphomes.

Seul on va vite , ensemble on va plus loin !



inscription obligatoire pour les exposants.

Le vide grenier est ouvert à tous mais n’oubliez pas de vous munir de la photocopie de votre pièce d’identité (obligatoire).

Dans la limite des places disponibles.

L’occasion de dénicher des trésors.

Le vide grenier se déroulera sur le parking des Ragues à Carro.

associationmateo29@gmail.com

Au profit de l’association Matéo : restons positifs face aux lymphomes.

Seul on va vite , ensemble on va plus loin !



inscription obligatoire pour les exposants.

Le vide grenier est ouvert à tous mais n’oubliez pas de vous munir de la photocopie de votre pièce d’identité (obligatoire).

Dans la limite des places disponibles.

Port de Carro Place Joseph Fasciola Martigues

dernière mise à jour : 2022-03-09 par