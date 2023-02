Vide-grenier de l’Association « Ensembles pour vous » Marcilly-en-Villette Catégories d’Évènement: Loiret

Loiret L’association Ensembles pour Vous vous invite à participer à son vide-greniers en tant qu’exposant ou acheteurs.

Vous êtes attendus nombreux!

Attention, les réservation pour les participants ferment bientôt! L’association Ensembles pour Vous vous invite à participer à son vide-greniers en tant qu’exposant ou acheteurs. valnancy24@sfr.fr +33 6 77 16 67 44 Ensembles pour Vous

