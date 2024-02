Vide grenier de l’associatio Akwaba Mo Extérieur ou Salle Moumour, dimanche 10 mars 2024.

Vide grenier de l’associatio Akwaba Mo Extérieur ou Salle Moumour Pyrénées-Atlantiques

Les bénévoles de l’association Akwaba Mo organisent leur deuxième vide grenier pour financer leur projet de solidarité afin d’aider les enfants d’Aby, d’Adjouan et d’Assomlan (Côte d’Ivoire) en matière d’éducation, de culture et de santé.

Les exposants peuvent arriver à 7h30 50 maximum.

Extérieur ou salle en fonction du temps.

Buvette et restauration rapide sur place. EUR.

Début : 2024-03-10 09:00:00

fin : 2024-03-10 18:00:00

Extérieur ou Salle 1 Chemin du Canal

Moumour 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine p.lago@laposte.mail

