Vide grenier de l’ascension Saint-Antoine-de-Ficalba Saint-Antoine-de-Ficalba Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Saint-Antoine-de-Ficalba

Vide grenier de l’ascension Saint-Antoine-de-Ficalba, 26 mai 2022, Saint-Antoine-de-Ficalba. Vide grenier de l’ascension place du foirail Place du foirail Saint-Antoine-de-Ficalba

2022-05-26 – 2022-05-26 place du foirail Place du foirail

Saint-Antoine-de-Ficalba Lot-et-Garonne Saint-Antoine-de-Ficalba 2 2 EUR Vide grenier de l’ascension (tous les ans à cette date), buvette et petite restauration sur place. Parallèlement, exposition artisanale à la salle des fêtes des travaux réalisés par les membres de l’association : cartonnages d’art, couture créative, couture zéro déchet, peintures (cadeaux fête des mères). Vide grenier de l’ascension (tous les ans à cette date), buvette et petite restauration sur place. Parallèlement, exposition artisanale à la salle des fêtes des travaux réalisés par les membres de l’association : cartonnages d’art, couture créative, couture zéro déchet, peintures. +33 6 71 72 82 27 Vide grenier de l’ascension (tous les ans à cette date), buvette et petite restauration sur place. Parallèlement, exposition artisanale à la salle des fêtes des travaux réalisés par les membres de l’association : cartonnages d’art, couture créative, couture zéro déchet, peintures (cadeaux fête des mères). La palette de St-Antoine

place du foirail Place du foirail Saint-Antoine-de-Ficalba

dernière mise à jour : 2022-05-11 par

Détails Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne, Saint-Antoine-de-Ficalba Autres Lieu Saint-Antoine-de-Ficalba Adresse place du foirail Place du foirail Ville Saint-Antoine-de-Ficalba lieuville place du foirail Place du foirail Saint-Antoine-de-Ficalba Departement Lot-et-Garonne

Vide grenier de l’ascension Saint-Antoine-de-Ficalba 2022-05-26 was last modified: by Vide grenier de l’ascension Saint-Antoine-de-Ficalba Saint-Antoine-de-Ficalba 26 mai 2022 Lot-et-Garonne Saint-Antoine-de-Ficalba

Saint-Antoine-de-Ficalba Lot-et-Garonne