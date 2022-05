Vide-grenier de l’Ascension du Sou des Écoles de Meyssiez Meyssiez Meyssiez Catégories d’évènement: Isère

Meyssiez

Vide-grenier de l’Ascension du Sou des Écoles de Meyssiez Meyssiez, 26 mai 2022, Meyssiez. Vide-grenier de l’Ascension du Sou des Écoles de Meyssiez Meyssiez

2022-05-26 06:00:00 06:00:00 – 2022-05-26 18:00:00 18:00:00

Meyssiez Isère Meyssiez 27ème édition du Vide Grenier de l’Ascension du Sou des Écoles de Meyssiez avec buvette et petite restauration sur place, venez passer un moment agréable en famille videgrenier.meyssiez@gmail.com +33 6 07 64 13 58 https://www.lesoudemeyssiez.com/ Meyssiez

dernière mise à jour : 2022-03-08 par

Détails Catégories d’évènement: Isère, Meyssiez Autres Lieu Meyssiez Adresse Ville Meyssiez lieuville Meyssiez Departement Isère

Meyssiez Meyssiez Isère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/meyssiez/

Vide-grenier de l’Ascension du Sou des Écoles de Meyssiez Meyssiez 2022-05-26 was last modified: by Vide-grenier de l’Ascension du Sou des Écoles de Meyssiez Meyssiez Meyssiez 26 mai 2022 Isère Meyssiez

Meyssiez Isère