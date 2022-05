Vide grenier de l’APE Pomarez Pomarez Catégories d’évènement: Landes

Pomarez

Vide grenier de l’APE Pomarez, 5 juin 2022, Pomarez. Vide grenier de l’APE Pomarez

2022-06-05 – 2022-06-05

Pomarez Landes Pomarez Vide grenier organisé par l’APE.

Buvette et restauration rapide sur place le midi . Sandwichs chads ou froids à partir de 10 h. Vide grenier organisé par l’APE.

Buvette et restauration rapide sur place le midi . Sandwichs chads ou froids à partir de 10 h. +33 7 80 34 53 60 Vide grenier organisé par l’APE.

Buvette et restauration rapide sur place le midi . Sandwichs chads ou froids à partir de 10 h. Pixabay

Pomarez

dernière mise à jour : 2022-04-25 par OT Amou

Détails Catégories d’évènement: Landes, Pomarez Autres Lieu Pomarez Adresse Ville Pomarez lieuville Pomarez Departement Landes

Pomarez Pomarez Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pomarez/

Vide grenier de l’APE Pomarez 2022-06-05 was last modified: by Vide grenier de l’APE Pomarez Pomarez 5 juin 2022 Landes Pomarez

Pomarez Landes