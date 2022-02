Vide grenier de l’APE des Cap Horniers Saint-Briac-sur-Mer Saint-Briac-sur-Mer Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Saint-Briac-sur-Mer

Vide grenier de l’APE des Cap Horniers Saint-Briac-sur-Mer, 1 mai 2022, Saint-Briac-sur-Mer. Vide grenier de l’APE des Cap Horniers Salle omnisports Lieu-dit La Vallée Gatorge Saint-Briac-sur-Mer

2022-05-01 – 2022-05-01 Salle omnisports Lieu-dit La Vallée Gatorge

l'APE des Cap Horniers organise un vide grenier le dimanche 1er mai, de 9h à 17h, à la salle omnisports.

erwanne@orange.fr +33 6 81 86 11 11

Salle omnisports Lieu-dit La Vallée Gatorge Saint-Briac-sur-Mer

