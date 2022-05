VIDE-GRENIER DE L’APE Craon Craon Catégories d’évènement: Craon

Mayenne

VIDE-GRENIER DE L’APE Craon, 15 mai 2022, Craon. VIDE-GRENIER DE L’APE Rue Flandres-Dunkerque Le Pré 9 Craon

2022-05-15 – 2022-05-15 Rue Flandres-Dunkerque Le Pré 9

Craon Mayenne Craon Le dimanche 15 mai, dès 08h30, rendez-vous à la salle du Pré 9 dans le joli cadre du plan d’eau du mûrier pour le vide grenier organisé par l’association des parents d’élèves des écoles publiques de Craon. Celui-ci se tiendra en intérieur dans la salle du Pré 9 mais également en extérieur.

Le dimanche 15 mai, dès 08h30, rendez-vous à la salle du Pré 9 dans le joli cadre du plan d'eau du mûrier pour le vide grenier organisé par l'association des parents d'élèves des écoles publiques de Craon. Celui-ci se tiendra en intérieur dans la salle du Pré 9 mais également en extérieur.

Animations et restauration sur place. Vous souhaitez exposer lors de ce vide grenier ? Le bulletin d'inscription est disponible via l'adresse suivante : https://tinyurl.com/apecraon

Rendez-vous le dimanche 15 mai pour le vide-grenier de l'APE des écoles publiques de Craon.

ape.ep.craon@gmail.com
https://tinyurl.com/apecraon

Animations et restauration sur place. Vous souhaitez exposer lors de ce vide grenier ? Le bulletin d’inscription est disponible via l’adresse suivante : https://tinyurl.com/apecraon Rue Flandres-Dunkerque Le Pré 9 Craon

Lieu Craon
Adresse Rue Flandres-Dunkerque Le Pré 9
Ville Craon

