Vide grenier de l’Amicale des Donneurs de Sang et le Lions Club de Gujan-Mestras Les Barbots Gujan-Mestras Gujan-Mestras Catégories d’évènement: Gironde

Gujan-Mestras

Vide grenier de l’Amicale des Donneurs de Sang et le Lions Club de Gujan-Mestras Les Barbots Gujan-Mestras, 4 septembre 2022, Gujan-Mestras. Vide grenier de l’Amicale des Donneurs de Sang et le Lions Club de Gujan-Mestras Les Barbots

Lac de la Magdeleine Gujan-Mestras Gironde

2022-09-04 09:00:00 – 2022-09-04 18:00:00 Gujan-Mestras

Gironde 25 25 EUR Organisé par l’Amicale des Donneurs de Sang Gujan / Le Teich en partenariet avec le Lions Club de Gujan-Mestras Les Barbots. Inscription obligatoire Pour les exposants :

20 € l’emplacement de 6m de long sur 5m de profondeur Restauration sur place. Renseignements et Inscriptions Mr Bertail 07 87 66 85 46 ou 06 01 46 35 30 Organisé par l’Amicale des Donneurs de Sang Gujan / Le Teich en partenariet avec le Lions Club de Gujan-Mestras Les Barbots. Inscription obligatoire Pour les exposants :

20 € l’emplacement de 6m de long sur 5m de profondeur Restauration sur place. Renseignements et Inscriptions Mr Bertail 07 87 66 85 46 ou 06 01 46 35 30 Organisé par l’Amicale des Donneurs de Sang Gujan / Le Teich en partenariet avec le Lions Club de Gujan-Mestras Les Barbots. Inscription obligatoire Pour les exposants :

20 € l’emplacement de 6m de long sur 5m de profondeur Restauration sur place. Renseignements et Inscriptions Mr Bertail 07 87 66 85 46 ou 06 01 46 35 30 Vide grenier

Gujan-Mestras

dernière mise à jour : 2022-06-28 par

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Gujan-Mestras Autres Lieu Gujan-Mestras Adresse Lac de la Magdeleine Gujan-Mestras Gironde Ville Gujan-Mestras lieuville Gujan-Mestras Departement Gironde

Gujan-Mestras Gujan-Mestras Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/gujan-mestras/

Vide grenier de l’Amicale des Donneurs de Sang et le Lions Club de Gujan-Mestras Les Barbots Gujan-Mestras 2022-09-04 was last modified: by Vide grenier de l’Amicale des Donneurs de Sang et le Lions Club de Gujan-Mestras Les Barbots Gujan-Mestras Gujan-Mestras 4 septembre 2022 Lac de la Magdeleine Gujan-Mestras Gironde

Gujan-Mestras Gironde