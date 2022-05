Vide-grenier de la Ville Bague Saint-Coulomb Saint-Coulomb Catégories d’évènement: 35350

Vide-grenier de la Ville Bague Saint-Coulomb, 6 août 2022, Saint-Coulomb. Vide-grenier de la Ville Bague Saint-Coulomb

2022-08-06 09:00:00 – 2022-08-06 19:00:00

Saint-Coulomb 35350 Saint-Coulomb Balade animée, plaisir de chiner, joie de trouver l’objet tant convoité, le rendez-vous est pris pour faire de bonnes affaires. Organisé par le Comité des Fêtes de Saint-Coulomb, avec 300 particuliers Restauration sur place Sur inscription lors des permanences qui auront lieu le samedi matin de 10h à 12h, à partir du 4 juin 2022 (bâtiment communal Agence Postale Communale / Office de Tourisme) cdfsaintcoulomb@outlook.fr +33 6 95 35 20 58 Balade animée, plaisir de chiner, joie de trouver l’objet tant convoité, le rendez-vous est pris pour faire de bonnes affaires. Organisé par le Comité des Fêtes de Saint-Coulomb, avec 300 particuliers Restauration sur place Sur inscription lors des permanences qui auront lieu le samedi matin de 10h à 12h, à partir du 4 juin 2022 (bâtiment communal Agence Postale Communale / Office de Tourisme) Saint-Coulomb

