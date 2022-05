Vide-Grenier de la Tirelire des écoliers bastidons La Bâtie-Neuve La Bâtie-Neuve Catégories d’évènement: Hautes-Alpes

La Bâtie-Neuve Hautes-Alpes La Bâtie-Neuve Vide-grenier de printemps au profit des élèves bastidons Dimanche 8 Mai à la Bâtie-Neuve ! Venez chiner au détour des nombreuses allées pleines de bonnes affaires. 2€50 le mètre. Buvette et restauration. Acceuil des exposants à partir de 6h. tirelire.des.ecoliers@gmail.com +33 6 41 97 27 81 Rue des écoles Place de l’école La Bâtie-Neuve

