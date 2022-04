VIDE GRENIER DE LA SAINT JEAN Pornic Pornic Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Pornic

VIDE GRENIER DE LA SAINT JEAN Pornic, 25 juin 2022, Pornic. VIDE GRENIER DE LA SAINT JEAN Pornic

2022-06-25 09:00:00 – 2022-06-25 18:00:00

Pornic Loire-Atlantique En soirée, animation musicale suivie d’un bal populaire et d’un feu d’artifice. Grand vide grenier organisé par le Comité des fêtes de Ste Marie sur mer dans le cadre de la fête de la St Jean. En soirée, animation musicale suivie d’un bal populaire et d’un feu d’artifice. Pornic

dernière mise à jour : 2022-04-18 par

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Pornic Autres Lieu Pornic Adresse Ville Pornic lieuville Pornic Departement Loire-Atlantique

Pornic Pornic Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pornic/

VIDE GRENIER DE LA SAINT JEAN Pornic 2022-06-25 was last modified: by VIDE GRENIER DE LA SAINT JEAN Pornic Pornic 25 juin 2022 Loire-Atlantique Pornic

Pornic Loire-Atlantique