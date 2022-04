Vide Grenier de la Rue Bouffier Valence Valence Catégories d’évènement: Drôme

Valence

Vide Grenier de la Rue Bouffier Valence, 11 juin 2022, Valence. Vide Grenier de la Rue Bouffier rue Bouffier Association des commerçants du quartier Bouffier Valence

2022-06-11 09:00:00 09:00:00 – 2022-06-11 18:00:00 18:00:00 rue Bouffier Association des commerçants du quartier Bouffier

Valence Drôme Valence Drôme Auvergne-Rhône-Alpes Un grand vide-grenier arrive dans le centre ville !

Besoin de faire de la place chez vous ? Contactez l’asso des commerçants du quartier Bouffier.

Sinon, passez nous voir, peut être dénicherez-vous un trésor inattendu ! asso.quartier.bouffier@gmail.com +33 4 75 25 77 35 rue Bouffier Association des commerçants du quartier Bouffier Valence

dernière mise à jour : 2022-04-08 par Valence Romans Tourisme Agence de Développement Touristique de la Drôme – source : Apidae TourismeAgence de Développement Touristique de la Drôme – source : Apidae Tourisme

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Valence Autres Lieu Valence Adresse rue Bouffier Association des commerçants du quartier Bouffier Ville Valence lieuville rue Bouffier Association des commerçants du quartier Bouffier Valence Departement Drôme

Valence Valence Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/valence/

Vide Grenier de la Rue Bouffier Valence 2022-06-11 was last modified: by Vide Grenier de la Rue Bouffier Valence Valence 11 juin 2022 Drôme Valence

Valence Drôme