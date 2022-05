Vide Grenier de la Rive Droite

Vide Grenier de la Rive Droite, 7 août 2022, . Vide Grenier de la Rive Droite

2022-08-07 – 2022-08-07 2.5 EUR Renseignements et Réservations: 06 87 56 19 35 Toute la journée, venez chiner l’objet rare ou insolite, dans les vieux quartiers de la Rive Droite et profitez des nombreuses animations en famille, à l’occasion de la Fête de la Rive Droite. Renseignements et Réservations: 06 87 56 19 35 dernière mise à jour : 2022-04-14 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville