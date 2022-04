Vide Grenier de la Pentecôte Cachen, 6 juin 2022, Cachen.

Vide Grenier de la Pentecôte Cachen

2022-06-06 – 2022-06-06

Cachen Landes Cachen

EUR 16 A Cachen on ne badine pas avec la tradition et en ce lundi de Pentecôte, Vide grenier et Repas gascon s’installent dans le village.

Le Comité des Fêtes, la Mairie, le restaurant “Lou Castagné”, tous réunis pour vous confectionner un Repas Gascon digne de ce nom : Entrée – Sauce de cochon – Cruchade – Dessert – Café, vin.

Avant ou après être passer à table, animations pour les enfants, concours de pétanque et chasse au trésors sur les étals du vide grenier.

Pensez à réserver avant le 30 mai.

©CCLA

dernière mise à jour : 2022-04-08 par