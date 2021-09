Nantes Rue de la méthode 44100 Nantes Loire-Atlantique, Nantes Vide grenier de la Méthode Rue de la méthode 44100 Nantes Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Vide grenier de la Méthode Rue de la méthode 44100 Nantes, 12 septembre 2021, Nantes. Vide grenier de la Méthode

Rue de la méthode 44100 Nantes, le dimanche 12 septembre à 08:00 Réservé aux particuliers : emplacement de 4 mètres 8 €

Organisé par le collectif du quartier Sainte Thérèse Rue de la méthode 44100 Nantes rue de la méthode 44100 nantes Nantes Breil – Barberie Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-12T08:00:00 2021-09-12T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Rue de la méthode 44100 Nantes Adresse rue de la méthode 44100 nantes Ville Nantes lieuville Rue de la méthode 44100 Nantes Nantes