Après une année d’absence, toute l’équipe de la MAM est heureuse de vous annoncer l’édition 2022 de son vide greniers, qui aura lieu le dimanche 6 Mars 2022.

Petite restauration sucrée et salée sur place, boissons chaudes et froides sans alcool. Tour de poney en fonction de la météo, pêche à la ligne pour les enfants et pesée d’un panier surprise pour les plus grands.

Dimanche 6 mars 2022 – De 9h à 17h – Salle des fêtes

mamtyhiboux@gmail.com +33 6 85 54 76 45

